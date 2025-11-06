Бизнесмен из Пензы стал фигурантом нового дела о мошенничестве
Пензенский предприниматель Олег Фомин оказался участником еще одного уголовного дела, касающегося мошенничества в особо крупном размере — на сумму около 65 миллионов рублей. Об этом сообщает РИА Новости со ссылкой на источник в правоохранительных органах.
По данным следствия, эпизод связан с банкротством ОАО «Волгоградский судостроительный завод». В 2017 году Фомин приобрел право требования кредиторской задолженности предприятия. После реализации имущества завода средства в размере не менее 65 миллионов рублей поступили в пользу подконтрольного ему ООО «Авто Лизинг Поволжье». Часть полученных средств, как утверждается, была направлена на покупку автобусов, переданных затем в лизинг взаимозависимой компании — ООО «Транспорт Пензы». В бухгалтерские документы, по версии следствия, внесли ложные сведения о суммах налога на добавленную стоимость, заявленных к вычету.
Источник уточнил, что уголовное дело возбуждено по ч. 4 ст. 159 УК — «мошенничество, совершенное в особо крупном размере».
Согласно информации, размещенной на сайте правительства Пензенской области, в день задержания 19 июня глава группы компаний «Дилижанс» Олег Фомин участвовал во встрече представителей транспортной отрасли региона с делегацией из Китая в губернаторском доме. На мероприятии он представлял Пензенскую область совместно с министром строительства, транспорта и дорожного хозяйства Александром Гришаевым, передает «Радиоточка НСН».
