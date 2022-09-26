Британец Эшуорт стал новым спортивным директором «Спартака»
Московский «Спартак» объявил в понедельник о назначении англичанина Пола Эшуорта спортивным директором футбольного клуба.
«Приветствуем Пола Эшуорта и желаем ему успехов в работе на благо "Спартака"», - говорится в заявлении на официальном сайте красно-белых.
В «Спартаке» отмечают, что 52-летний Эшуорт ранее успешно работал в латвийском «Вентспилсе», казахстанской «Астане», «Ростове», а также был скаутом в британском «Брайтоне».
Кроме того, сегодня стало известно, что новым главой совета директоров красно-белых стал первый вице-президент «Лукойла» Александр Матыцин.
Матыцин рассказал ТАСС о составе нового совета директоров, в который вошли топ-менеджеры нефтяной компании Павел Жданов, Иван Масляев и Евгений Хавкин, гендиректор клуба Евгений Мележиков, президент спартаковской академии Сергей Родионов и независимые директора Юсуф Алекперов и Олег Малышев.
В конце августа Леонид Федун, возглавлявший «Спартак» 18 лет, сложил полномочия президента клуба и председателя совета директоров. 100% акций клуба и стадиона «Открытие Банк Арена» приобрела компания «Лукойл».
Итальянец Лука Каттани, занимавший пост спортивного директора «Спартака» с конца прошлого года, покинул красно-белых в июле.
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