«Это не некролог». Федун выступил с заявлением после ухода из «Спартака»

В своём заявлении после ухода с поста президента он отметил, что за эти годы были и «восхитительные победы, и ужасные поражения».

Федун также поблагодарил друзей и коллег из компании «Лукойл», которые согласились поддержать столь значимый социальный проект и отметил, что оставил им «конкурентоспособную молодую команду с амбициозным тренером».

«Да, и это не некролог. Всегда можете рассчитывать на мою помощь и поддержку. Я остаюсь преданным болельщиком моей любимой команды. Вперёд, красно-белые! К новым титулам!» — заключил он.

Ранее Федун вышел из состава акционеров и покинул пост руководителя столичного клуба после продажи клуба ПАО «Лукойл», сообщает RT.

