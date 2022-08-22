«Это не некролог». Федун выступил с заявлением после ухода из «Спартака»
Экс-президент футбольного клуба «Спартак» Леонид Федун заявил, что в 1972 году даже не мог представить, что будет 18 лет «возглавлять народную команду», сообщает пресс-служба команды.
В своём заявлении после ухода с поста президента он отметил, что за эти годы были и «восхитительные победы, и ужасные поражения».
Федун также поблагодарил друзей и коллег из компании «Лукойл», которые согласились поддержать столь значимый социальный проект и отметил, что оставил им «конкурентоспособную молодую команду с амбициозным тренером».
«Да, и это не некролог. Всегда можете рассчитывать на мою помощь и поддержку. Я остаюсь преданным болельщиком моей любимой команды. Вперёд, красно-белые! К новым титулам!» — заключил он.
Ранее Федун вышел из состава акционеров и покинул пост руководителя столичного клуба после продажи клуба ПАО «Лукойл», сообщает RT.
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