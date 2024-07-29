Бразильскую спортсменку выгнали из сборной за уход из Олимпийской деревни

Отмечается, что пловчиха убыла из Олимпийской деревни 26 июля, при этом она агрессивно и неуважительно оспорила решение технической комиссии бразильской сборной. Спортсменка вернется в Бразилию в ближайшее время.

Виейра участвовала в квалификационном заплыве в эстафете 4 по 100 метров вольным стилем, в котором бразильская сборная осталась на 12-й позиции.

Ранее шесть членов сборной Южной Кореи по плаванию уехали из Олимпийской деревни из-за неудобств транспортной системы Парижа.

