Бразильскую спортсменку выгнали из сборной за уход из Олимпийской деревни
За самовольное оставление Олимпийской деревни в Париже из бразильской сборной выгнали пловчиху Ану Каролину Виейру. Об этом сообщил сайт Олимпийского комитета Бразилии.
Отмечается, что пловчиха убыла из Олимпийской деревни 26 июля, при этом она агрессивно и неуважительно оспорила решение технической комиссии бразильской сборной. Спортсменка вернется в Бразилию в ближайшее время.
Виейра участвовала в квалификационном заплыве в эстафете 4 по 100 метров вольным стилем, в котором бразильская сборная осталась на 12-й позиции.
Ранее шесть членов сборной Южной Кореи по плаванию уехали из Олимпийской деревни из-за неудобств транспортной системы Парижа.
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