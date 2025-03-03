Бразильского футболиста Сантоса вызвали в сборную России
Главный тренер сборной России по футболу Валерий Карпин и его тренерский штаб объявили имена кандидатов на вызов в национальную команду на мартовский сбор. В список попали 42 футболиста, в том числе бразильский защитник ФК «Зенит Дуглас Сантос», получивший в октябре 2024 года российский паспорт.
Как сообщает пресс-служба Российского футбольного союза, на сборы были вызваны вратари Евгений Ставер, Андрей Лунёв, Александр Максименко, Евгений Латышонок и Станислав Агкацев.
В список защитников вошли Илья Вахания, Максим Осипенко, Арсен Адамов, Турпал-Али Ибишев, Александр Сильянов, Евгений Морозов, Игорь Дивеев, Данил Круговой, Валентин Пальцев, Александр Солдатенков, Руслан Литвинов, Юрий Горшков.
Также карпин вызвал полузащитников Данила Глебова, Александра Черникова, Никиту Кривцова, Наиля Умярова, Данила Пруцева, Антона Миранчука, Алексея Миранчука, Матвея Кисляка, Ивана Облякова, Алексея Батракова, Дмитрия Баринова, Илью Самошникова, Сергея Пиняева, Даниила Фомина, Ивана Комарова, Максима Глушенкова, Андрея Мостового, Лечи Садулаева, Зелимхана Бакаева.
Кроме того, на мартовские сборы национальной команды, у которой запланирован матч с Замбией, отправятся нападающие Дмитрий Воробьев, Тамерлан Мусаев, Николай Комличенко, Александр Кокшаров.
Ранее президент ФК «Ростов» Арташес Арутюнянц заявил, что Карпин покинул команду в связи с необходимостью «максимально сосредоточиться на работе в сборной России», сообщает RT.
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Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru