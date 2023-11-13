«Бразильская диаспора!»: Отнимет ли «Краснодар» золото у «Зенита»

Чемпионом станет тот, кто потеряет меньше очков с аутсайдерами, а на сегодня сохраняется статус-кво, сказал в эфире НСН бывший тренер сборной Камеруна.

Несмотря на лидерство «Краснодара» по итогам первого круга Чемпионата России по футболу, у «Зенита» больше шансов на чемпионство, заявил в интервью НСН советский и российский тренер Валерий Непомнящий.

В выходные «Зенит» с «Краснодаром» сыграли в Санкт-Петербурге вничью со счетом 1:1. По итогам первого круга краснодарский клуб лидирует в Премьер-лиге, «Зенит» идет вторым, отставая от конкурента на два очка.

«Уже верещат!»: Червиченко назвал четыре клуба, которые могут потрепать «Зенит»
«Борьба за чемпионство продолжается, все команды сохранили статус-кво, а за оставшиеся матчи все может быть. Статистика говорит что тот, кто выигрывает первый круг, становится чемпионом, но я в это не верю. Разница всего два очка, это одна победа, да и у них еще будет матч между собой. Обычно в чемпионской гонке побеждает тот, кто обыгрывает команды, которые находятся во второй восьмерке. Терять очки с условными "Балтикой" или "Факелом" никак нельзя. Кто потеряет в играх с такими командами, тот и оступится. При этом я считаю, что шансы у "Зенита" предпочтительнее, чем у "Краснодара"», - сказал Непомнящий.

При этом, по его мнению, «Зенит» больше зависит от иностранцев, чем «Краснодар».

«В "Зените" диаспора бразильцев имеет очень большое значение. У "Краснодара" иностранцы тоже играют определяющую роль, при этом у них важное значение имеют игроки середины поля, где все русскоязычные. А вот у "Спартака" в последних матчах играет все меньше иностранцев, а команда при этом выглядит все лучше и лучше. Например, в победной игре с "Ростовом" за красно-белых играли всего три легионера», - заключил собеседник НСН, в 1990-м году сенсационно выступивший со сборной Камеруна на чемпионате мира в Италии.
«Димка лучше Абаскаля!»: Лоза предрек смену тренера в «Спартаке»

По итогам первого круга чемпионата Российской Премьер-лиги в тройку лидеров входят «Краснодар» (32 очка), «Зенит» (30) и московское «Динамо» (25). ЦСКА идет на пятом месте (25 очков), «Спартак» на шестом (24).

Бывший президент «Спартака» Андрей Червиченко ранее говорил Telegram-каналу «Радиоточка НСН», что в этом сезоне конкуренцию «Зениту» в борьбе за чемпионский титул могут составить три московских клуба и «Краснодар».

Подписывайтесь на НСН: Новости | Дзен | VK | Telegram

ФОТО: РИА Новости / Алексей Даничев
ТЕГИ:КраснодарЗенитФутбол

Горячие новости

Все новости

партнеры