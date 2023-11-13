«Бразильская диаспора!»: Отнимет ли «Краснодар» золото у «Зенита»

Несмотря на лидерство «Краснодара» по итогам первого круга Чемпионата России по футболу, у «Зенита» больше шансов на чемпионство, заявил в интервью НСН советский и российский тренер Валерий Непомнящий.

В выходные «Зенит» с «Краснодаром» сыграли в Санкт-Петербурге вничью со счетом 1:1. По итогам первого круга краснодарский клуб лидирует в Премьер-лиге, «Зенит» идет вторым, отставая от конкурента на два очка.