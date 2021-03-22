Братья Березуцкие остаются в тренерском штабе ЦСКА
Пресс-служба столичного ЦСКА опровергла информацию об уходе из клуба Василия Березуцкого. Останется в тренерском штабе команды и его брат Алексей. Ранее армейский клуб покинул теперь уже бывший главный тренер москвичей Виктор Гончаренко. Уже известно, что его место займет хорват Ивица Олич, который завтра будет официально представлен команде.
Под руководством 43-летнего белорусского специалиста «красно-синие» набрали 40 очков в 23 матчах Российской премьер-лиги (РПЛ) и занимают пятое место в турнирной таблице. В Кубке России армейцы вышли в четвертьфинал, где сыграют с тульским «Арсеналом».
Ранее бывший главный тренер ЦСКА и депутат Государственной думы Валерий Газзаев раскритиковал идею сократить РПЛ до 12 клубов.
Телеведущий и спортивный комментатор Георгий Черданцев пояснил для НСН, в чем плюсы данной инициативы.
«Я считаю, что идея правильная, количество интересных футбольных матчей в нашем чемпионате, к сожалению, не очень велико. И потом, когда мы выходим на европейскую арену, выясняется, что мы совершенно не готовы играть в интенсивный футбол, потому что мы «на расслабоне» играем в национальном чемпионате», – сказал он.
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