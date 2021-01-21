«Играем на расслабоне». Черданцев поддержал сокращение РПЛ до 12 клубов

Бывший главный тренер ЦСКА и депутат Государственной думы Валерий Газзаев раскритиковал идею сократить РПЛ до 12 клубов.

Телеведущий и спортивный комментатор Георгий Черданцев пояснил для НСН, в чем плюсы данной инициативы.

«Наши футбольные власти взялись за революционное, я бы так назвал, реформирование футбольной лиги для того, чтобы увеличить количество интересных матчей. А я думаю, что идея хорошая. И на самом деле речь идет не о сокращении до 12 клубов, если правильно эту новость интерпретировать, а о расширении до 24. Просто эти 24 команды будут разбиты на два дивизиона: 12 посильнее и 12 послабее. Я считаю, что идея правильная, количество интересных футбольных матчей в нашем чемпионате, к сожалению, не очень велико. И потом, когда мы выходим на европейскую арену, выясняется, что мы совершенно не готовы играть в интенсивный футбол, потому что мы «на расслабоне» играем в национальном чемпионате», – сказал он.

Также Черданцев в интервью НСН оценил перспективы нападающего Александра Кокорина в составе итальянского клуба «Фиорентина».

