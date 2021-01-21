«Играем на расслабоне». Черданцев поддержал сокращение РПЛ до 12 клубов
Спортивный комментатор Георгий Черданцев заявил НСН, что реформирование лиги повысит шансы российских футболистов на победу на европейской арене.
Бывший главный тренер ЦСКА и депутат Государственной думы Валерий Газзаев раскритиковал идею сократить РПЛ до 12 клубов.
Телеведущий и спортивный комментатор Георгий Черданцев пояснил для НСН, в чем плюсы данной инициативы.
«Наши футбольные власти взялись за революционное, я бы так назвал, реформирование футбольной лиги для того, чтобы увеличить количество интересных матчей. А я думаю, что идея хорошая. И на самом деле речь идет не о сокращении до 12 клубов, если правильно эту новость интерпретировать, а о расширении до 24. Просто эти 24 команды будут разбиты на два дивизиона: 12 посильнее и 12 послабее. Я считаю, что идея правильная, количество интересных футбольных матчей в нашем чемпионате, к сожалению, не очень велико. И потом, когда мы выходим на европейскую арену, выясняется, что мы совершенно не готовы играть в интенсивный футбол, потому что мы «на расслабоне» играем в национальном чемпионате», – сказал он.
Также Черданцев в интервью НСН оценил перспективы нападающего Александра Кокорина в составе итальянского клуба «Фиорентина».
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