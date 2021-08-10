Brand Finance: упущенная выгода «Барселоны» от ухода Месси составит €137 млн

Упущенная выгода испанского футбольного клуба «Барселона» после ухода форварда Лионеля Месси составит около €137 млн, пишет As.

Слезы Месси. Футболист оказался не готов к уходу из «Барселоны»

«Барселона» потеряет €77 млн средств спонсоров и не заработает €43 млн на продаже товаров с символикой футболиста.

Месси официально покинул «Барселону», за которую выступал всю свою профессиональную карьеру. Несмотря на то, что клуб и игрок достигли соглашения, а также на «явное намерение обеих сторон», Месси и «Барселона» не подписали новый контракт из-за финансовых и структурных правил чемпионата Испании.

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ТЕГИ:ФутболистыЛионель Месси
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