СМИ: Лионель Месси станет игроком ПСЖ

Французский клуб ПСЖ предложил бывшему игроку «Барселоны» Лионелю Месси контракт на два года с возможностью продления еще на один сезон. Об этом сообщил журналист Мохамед Буафси.



«Лионель Месси выбрал ПСЖ! Переговоры идут о двухлетнем контракте с одним необязательным сезоном дополнительно. ПСЖ постарается закрыть сделку на этих выходных», — написал Буафси в Twitter.



В свою очередь, журналист Николо Скира уточнил, что французский клуб предлагает аргентинскому нападающему зарплату 50 млн евро в год и контракт до 2024 года.

Ранее издание «Спорт–Экспресс» сообщило, что договоренность о переходе Месси в ПСЖ уже достигнута, и форвард будет выступать за французский клуб под номером 19.

Как стало известно накануне, Месси официально покинул «Барселону», за которую выступал всю свою профессиональную карьеру. Несмотря на то, что клуб и игрок достигли соглашения, а также на «явное намерение обеих сторон», Месси и «Барселона» не подписали новый контракт из-за финансовых и структурных правил чемпионата Испании.

