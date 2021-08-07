СМИ: Лионель Месси станет игроком ПСЖ
Французский клуб ПСЖ предложил бывшему игроку «Барселоны» Лионелю Месси контракт на два года с возможностью продления еще на один сезон. Об этом сообщил журналист Мохамед Буафси.
«Лионель Месси выбрал ПСЖ! Переговоры идут о двухлетнем контракте с одним необязательным сезоном дополнительно. ПСЖ постарается закрыть сделку на этих выходных», — написал Буафси в Twitter.
В свою очередь, журналист Николо Скира уточнил, что французский клуб предлагает аргентинскому нападающему зарплату 50 млн евро в год и контракт до 2024 года.
Ранее издание «Спорт–Экспресс» сообщило, что договоренность о переходе Месси в ПСЖ уже достигнута, и форвард будет выступать за французский клуб под номером 19.
Как стало известно накануне, Месси официально покинул «Барселону», за которую выступал всю свою профессиональную карьеру. Несмотря на то, что клуб и игрок достигли соглашения, а также на «явное намерение обеих сторон», Месси и «Барселона» не подписали новый контракт из-за финансовых и структурных правил чемпионата Испании.
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