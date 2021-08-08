Слезы Месси. Футболист оказался не готов к уходу из «Барселоны»
Аргентинский нападающий Лионель Месси эмоционально прокомментировал свой уход из «Барселоны» во время прощальной пресс-конференции, сообщает Sport.es.
Аргентинский нападающий не смог сдержать слез перед журналистами. По словам футболиста, он был не готов уйти из команды и хотел бы остаться в «Барселоне».
«Не знаю, смогу ли я начать говорить. Последние несколько дней я думал и размышлял о том, что могу сказать здесь. Я был в ступоре и нахожусь в нём до сих пор. Это очень сложно после всего этого долгого пути. Я не был готов. Год, когда случилась вся эта история с бюрофаксом, остался в прошлом. Но я не хотел уходить в этом году», — цитирует Месси RT.
Напомним, за «Барселону» Лионель Месси выступал с 2003 года. В составе клуба он завоевал 36 наград. Футболист забил 672 гола, сделал 305 голевых передач в 778 матчах.
С 1 июля Месси является свободным агентом, а 5 августа стало известно, что спортсмен уходит из команды.
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