Боярский прокомментировал задержания болельщиков после матча ЦСКА — «Зенит»
Народный артист РСФСР Михаил Боярский заявил, что матч ЦСКА — «Зенит» оставлял желать лучшего по эмоциям, которые в итоге проявились среди фанатов, сообщает «Вечерняя Москва».
Актёр, являющийся болельщиком питерской команды, отметил, что игра была достаточно скучной, а болельщики, устроившие пиротехническое шоу, пытались «разбудить» футболистов.
«Се ля ви. Я лично против такого поведения болельщиков, я за дисциплину. Нам подают не самый лучший пример английские болельщики, и дурные примеры заразительны», - резюмировал Боярский.
Ранее московские полицейские задержали около 30 болельщиков ЦСКА, которые под конец матча 16-го тура РПЛ ЦСКА — «Зенит» устроили на стадионе «ВЭБ-Арена» пиротехническое шоу.
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