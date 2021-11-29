Боярский прокомментировал задержания болельщиков после матча ЦСКА — «Зенит»

Актёр, являющийся болельщиком питерской команды, отметил, что игра была достаточно скучной, а болельщики, устроившие пиротехническое шоу, пытались «разбудить» футболистов.

«Се ля ви. Я лично против такого поведения болельщиков, я за дисциплину. Нам подают не самый лучший пример английские болельщики, и дурные примеры заразительны», - резюмировал Боярский.



Ранее московские полицейские задержали около 30 болельщиков ЦСКА, которые под конец матча 16-го тура РПЛ ЦСКА — «Зенит» устроили на стадионе «ВЭБ-Арена» пиротехническое шоу.

