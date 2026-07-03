Герасимов раскрыл, какие объекты ВСУ поразили ВС РФ в июне
Российские войска в течение июня поразили 55 объектов военно-промышленного комплекса и энергетической инфраструктуры Украины. Об этом начальник Генштаба ВС РФ Валерий Герасимов заявил в докладе президенту России Владимиру Путину, передает ТАСС.
По словам Герасимова, продолжается нанесение массированных и групповых ударов по объектам ВПК Украины и обеспечивающей их функционирование энергетической инфраструктуре. В июне осуществлено пять ударов, в результате которых поражены 55 объектов на территории Украины.
Среди уничтоженных целей оказались 34 предприятия военно-промышленного комплекса, которые были задействованы в производстве крылатых ракет «Фламинго», беспилотных летательных аппаратов большой и средней дальности, а также роботизированных комплексов и средств радиоэлектронной борьбы.
Также Герасимов раскрыл истинную тактику Киева на фоне провалов на фронте, сообщает Telegram-канал «Радиоточка НСН».
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