По словам Герасимова, продолжается нанесение массированных и групповых ударов по объектам ВПК Украины и обеспечивающей их функционирование энергетической инфраструктуре. В июне осуществлено пять ударов, в результате которых поражены 55 объектов на территории Украины.

Среди уничтоженных целей оказались 34 предприятия военно-промышленного комплекса, которые были задействованы в производстве крылатых ракет «Фламинго», беспилотных летательных аппаратов большой и средней дальности, а также роботизированных комплексов и средств радиоэлектронной борьбы.

Также Герасимов раскрыл истинную тактику Киева на фоне провалов на фронте, сообщает Telegram-канал «Радиоточка НСН».

