При этом российские войска в течение июня освободили 29 населенных пунктов и свыше 636 квадратных километров территории в зоне специальной военной операции. Продолжается выполнение задач по освобождению Донецкой Народной Республики, Запорожской и Херсонской областей.

Одновременно часть сил группировки ВС РФ «Центр» продолжает создание полосы безопасности в Днепропетровской области Украины, подчеркнул Герасимов.

В ходе посещения пункта управления Объединенной группировки войск, президент Владимир Путин рассказал о масштабах создания полосы безопасности в зоне СВО, сообщает Telegram-канал «Радиоточка НСН».

