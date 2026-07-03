Герасимов назвал истинную тактику Киева на фоне провалов на фронте

Начальник Генерального штаба ВС РФ Валерий Герасимов заявил, что киевский режим пытается компенсировать отсутствие стратегических успехов информационной кампанией с мнимыми достижениями ВСУ. Об этом он доложил президенту России Владимиру Путину, передает ТАСС.

По словам Герасимова, украинские власти стремятся убедить западных спонсоров в перехвате инициативы и значительных продвижениях на поле боя. В рамках информационной кампании демонстрируются мнимые успехи формирований ВСУ, а территории, освобожденные российскими войсками, скрываются под нейтральной формулировкой о переходе в серую зону.

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При этом российские войска в течение июня освободили 29 населенных пунктов и свыше 636 квадратных километров территории в зоне специальной военной операции. Продолжается выполнение задач по освобождению Донецкой Народной Республики, Запорожской и Херсонской областей.

Одновременно часть сил группировки ВС РФ «Центр» продолжает создание полосы безопасности в Днепропетровской области Украины, подчеркнул Герасимов.

В ходе посещения пункта управления Объединенной группировки войск, президент Владимир Путин рассказал о масштабах создания полосы безопасности в зоне СВО, сообщает Telegram-канал «Радиоточка НСН».

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ФОТО: РИА Новости
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