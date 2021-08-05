Борец-вольник Артур Найфонов стал бронзовым призером Игр в Токио

Россиянин Артур Найфонов завоевал бронзовую медаль на Олимпиаде в Токио в соревнованиях по вольной борьбе в весовой категории до 86 кг и принес России 57-ю медаль.

В борьбе за бронзу он одержал победу над Джавраилом Шапиевым из Узбекистана (2:0).

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Специальный корреспондент НСН Наталья Шатова следит за Олимпиадой в Токио с места событий. Слушайте ее выпуски, посвященные главному спортивному событию года, в эфире Нашего Радио, Rock Fm и Радио Jazz, а также читайте на сайте nsn.fm и в Telegram-канале «Радиоточка НСН».

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ФОТО: РИА Новости
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