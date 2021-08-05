Борец-вольник Артур Найфонов стал бронзовым призером Игр в Токио

Россиянин Артур Найфонов завоевал бронзовую медаль на Олимпиаде в Токио в соревнованиях по вольной борьбе в весовой категории до 86 кг и принес России 57-ю медаль.

В борьбе за бронзу он одержал победу над Джавраилом Шапиевым из Узбекистана (2:0).