В Минобороны РФ раскрыли подробности об оптимизации деятельности
Оптимизация деятельности Министерства обороны России позволила ведомству получить на 17% больше патентов в первом полугодии 2026 года. Об этом на коллегии Минобороны РФ заявил заместитель главы военного ведомства генерал армии Юнус-Бек Евкуров, сообщает РИА Новости.
Замминистра обороны рассказал о разработке и внедрении нормативных актов. Эти документы значительно оптимизировали процессы подачи заявок на регистрацию различных образцов изобретений и новаторских решений.
В результате только в первом полугодии было подано заявок на изобретение и заявлений на рационализаторские предложения на 11% больше, чем за аналогичный период в 2025 году. Патентов на изобретения выдано на 17% больше.
На коллегии также сообщили о создании в России Военного инженерно-технического университета, передает Telegram-канал «Радиоточка НСН».
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