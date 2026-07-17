В Минобороны РФ раскрыли подробности об оптимизации деятельности

Замминистра обороны рассказал о разработке и внедрении нормативных актов. Эти документы значительно оптимизировали процессы подачи заявок на регистрацию различных образцов изобретений и новаторских решений.

В результате только в первом полугодии было подано заявок на изобретение и заявлений на рационализаторские предложения на 11% больше, чем за аналогичный период в 2025 году. Патентов на изобретения выдано на 17% больше.

На коллегии также сообщили о создании в России Военного инженерно-технического университета, передает Telegram-канал «Радиоточка НСН».

