Бренд-шеф назвал самый полезный продукт арктической кухни

Шеф-повар добавил, что водоросли отличаются низкой калорийностью и насыщенным вкусом. Это позволяет использовать меньше соли и различных добавок при приготовлении блюд с их участием.

Галецкий подчеркнул, что арктические водоросли незаслуженно редко появляются как в ресторанном меню, так и на домашних кухнях. При этом они придают блюдам естественную соленость и насыщенную йодистую свежесть.

Диетолог Марият Мухина в беседе с НСН раскрыла, какие роллы с водорослями нори полезны для здоровья.

