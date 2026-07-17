Бренд-шеф назвал самый полезный продукт арктической кухни

Морские водоросли являются самым полезным продуктом северной кухни. Об этом в беседе с изданием «Лента.ру» рассказал бренд-шеф мурманского ресторана арктической кухни «М-Клуб» Максим Галецкий.

По словам эксперта, этот продукт содержит множество важных веществ, включая йод, калий, магний, железо, а также витамины A, C, K и группы B. В водорослях также присутствуют пищевые волокна и полисахариды, которые обеспечивают долгое чувство сытости и улучшают пищеварение.

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Шеф-повар добавил, что водоросли отличаются низкой калорийностью и насыщенным вкусом. Это позволяет использовать меньше соли и различных добавок при приготовлении блюд с их участием.

Галецкий подчеркнул, что арктические водоросли незаслуженно редко появляются как в ресторанном меню, так и на домашних кухнях. При этом они придают блюдам естественную соленость и насыщенную йодистую свежесть.

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ФОТО: РИА Новости / Владимир Вяткин
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