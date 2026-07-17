В Чебоксарах 18-летний водитель «Логана» врезался в остановку с людьми

В результате происшествия погибла женщина, чья личность сейчас устанавливается. Еще один мужчина с места ДТП в бессознательном состоянии был доставлен в медицинское учреждение и за его жизнь борются врачи.

Предполагаемый виновник наезда на людей заявил, что уснул за рулем. Обстоятельства аварии сейчас устанавливают сотрудники Госавтоинспекции УМВД России по городу Чебоксары.

В пятницу, 17 июля, в Москве два человека пострадали в ДТП с электробусом на Бережковской набережной, передает Telegram-канал «Радиоточка НСН».

