В Чебоксарах 18-летний водитель «Логана» врезался в остановку с людьми

В Чебоксарах 18-летний водитель автомобиля Renault Logan съехал с проезжей части и врезался в остановочный павильон с ожидавшими транспорт людьми.

Авария произошла 17 июля около 22:00 мск возле дома 36 на Московском проспекте, сообщается в Telegram-канале УМВД России по городу.

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В результате происшествия погибла женщина, чья личность сейчас устанавливается. Еще один мужчина с места ДТП в бессознательном состоянии был доставлен в медицинское учреждение и за его жизнь борются врачи.

Предполагаемый виновник наезда на людей заявил, что уснул за рулем. Обстоятельства аварии сейчас устанавливают сотрудники Госавтоинспекции УМВД России по городу Чебоксары.

В пятницу, 17 июля, в Москве два человека пострадали в ДТП с электробусом на Бережковской набережной, передает Telegram-канал «Радиоточка НСН».

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ФОТО: ТАСС / Константинов Максим
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