ФАС предложила ввести новые жесткие правила возврата ж/д билетов
Федеральная антимонопольная служба (ФАС) России предложила отменить государственное ценовое регулирование платы за возврат железнодорожных билетов и установить ее предельный размер на уровне 10% от стоимости проездного документа. Об этом сообщает РИА Новости со ссылкой на сообщение ведомства.
В настоящее время стоимость этой услуги регулируется государством и с 2020 года была снижена до минимального размера из-за пандемии. Это привело к трехкратному росту числа возвращаемых билетов по сравнению с доковидным периодом.
По данным перевозчиков, в 2025 году количество возвращенных билетов превысило 25 миллионов. При этом повторно выкупаются лишь 5,9 миллиона мест, а около 9 миллионов остаются непроданными. Более половины возвратов оформляются за пять и менее дней до отправления поезда.
Данная инициатива была поддержана членами Совета потребителей по вопросам деятельности ОАО РЖД. В ФАС отметили, что принятие изменений позволит сократить число возвратов, снизить искусственный дефицит и обеспечить наличие билетов в продаже в периоды сезонного спроса.
Госдума 14 июня одобрила штрафы до 500 тысяч рублей за перепродажу ж/д билетов, передает Telegram-канал «Радиоточка НСН».
Подписывайтесь на НСН: Новости | Дзен | VK | Telegram | Max
Горячие новости
- ФАС предложила ввести новые жесткие правила возврата ж/д билетов
- Бренд-шеф назвал самый полезный продукт арктической кухни
- СМИ: Суд арестовал экс-главу департамента Минпромторга по делу о хищениях
- Политолог назвал истинную причину конфликта между Федоровым и Сырским
- Эксперт назвал оптимальную долю долларов в сбережениях россиян
- Зеленский пообещал властям Польши открыть архивы о Волынской резне
- Автомобилистам рассказали, как действовать при ложном срабатывании алкотестера
- Латвия запретила въезд в страну украинскому эстрадному дуэту «Кролики»
- Россиян предупредили о новой схеме мошенничества через домовые чаты
- Осужденным за бандитизм и контрабанду могут разрешить служить по контракту