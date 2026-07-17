ФАС предложила ввести новые жесткие правила возврата ж/д билетов

Федеральная антимонопольная служба (ФАС) России предложила отменить государственное ценовое регулирование платы за возврат железнодорожных билетов и установить ее предельный размер на уровне 10% от стоимости проездного документа. Об этом сообщает РИА Новости со ссылкой на сообщение ведомства.

В настоящее время стоимость этой услуги регулируется государством и с 2020 года была снижена до минимального размера из-за пандемии. Это привело к трехкратному росту числа возвращаемых билетов по сравнению с доковидным периодом.