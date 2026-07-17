ФАС предложила ввести новые жесткие правила возврата ж/д билетов

Федеральная антимонопольная служба (ФАС) России предложила отменить государственное ценовое регулирование платы за возврат железнодорожных билетов и установить ее предельный размер на уровне 10% от стоимости проездного документа. Об этом сообщает РИА Новости со ссылкой на сообщение ведомства.

В настоящее время стоимость этой услуги регулируется государством и с 2020 года была снижена до минимального размера из-за пандемии. Это привело к трехкратному росту числа возвращаемых билетов по сравнению с доковидным периодом.

ФАС попросила торговые сети ограничить цены на школьные товары

По данным перевозчиков, в 2025 году количество возвращенных билетов превысило 25 миллионов. При этом повторно выкупаются лишь 5,9 миллиона мест, а около 9 миллионов остаются непроданными. Более половины возвратов оформляются за пять и менее дней до отправления поезда.

Данная инициатива была поддержана членами Совета потребителей по вопросам деятельности ОАО РЖД. В ФАС отметили, что принятие изменений позволит сократить число возвратов, снизить искусственный дефицит и обеспечить наличие билетов в продаже в периоды сезонного спроса.

Госдума 14 июня одобрила штрафы до 500 тысяч рублей за перепродажу ж/д билетов, передает Telegram-канал «Радиоточка НСН».

Подписывайтесь на НСН: Новости | Дзен | VK | Telegram | Max

ФОТО: РИА Новости
ТЕГИ:Железная ДорогаБилетыРЖДФАС

Горячие новости

Все новости

партнеры