Большунов получил серебро после дисквалификации Клебо на ЧМ

Судьи вынесли вердикт, оценив столкновение Клебо с Большуновым, в результате чего россиянин прямо на финишной прямой сломал палку и смог прийти только третьим. Арбитры пришли к выводу, что норвежский гонщик коснулся рукой россиянина.

Сборная Норвегии подала протест в связи в решением судей, сообщает Telegram-канал «Раньше всех. Ну почти».

Российский спортсмен, которому до дисквалификации Клебо, присудили бронзу, теперь получит серебро.

Ранее стало известно о реакции Большунова на итог гонки.

