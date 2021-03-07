Большунов получил серебро после дисквалификации Клебо на ЧМ
Российский спортсмен Александр Большунов поднялся с третьего на второе место в гонке на 50 км среди мужчин чемпионата мира в немецком Оберстдорфе после решения жюри дисквалифицировать золотого призера из Норвегии Йоханнеса Клебо.
Судьи вынесли вердикт, оценив столкновение Клебо с Большуновым, в результате чего россиянин прямо на финишной прямой сломал палку и смог прийти только третьим. Арбитры пришли к выводу, что норвежский гонщик коснулся рукой россиянина.
Сборная Норвегии подала протест в связи в решением судей, сообщает Telegram-канал «Раньше всех. Ну почти».
Российский спортсмен, которому до дисквалификации Клебо, присудили бронзу, теперь получит серебро.
Ранее стало известно о реакции Большунова на итог гонки.
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