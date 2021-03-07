Большунов расплакался из-за бронзы в марафоне на ЧМ
Момент, когда российский лыжник Александр Большунов расплакался из-за своего проигрыша на финише мужского марафона на чемпионате мира (ЧМ) в немецком Оберстдорфе, оказался в трансляции телеканала «Матч ТВ». Несмотря на это поражение, биатлонист получил бронзу и стал самым титулованным российским спортсменом на состязаниях.
Большунов пришел к финишу третьим. Его опередили норвежцы Йоханнес Клебо, который завоевал золото, и Эмиль Иверсен. Большунову досталось третье место из-за досадного инцидента. При столкновении с Клебо он на финишной прямой сломал палку.
По итогам чемпионата мира у россиян пять медалей: одна золотая, две серебряные и две бронзовые, отмечает Lenta.ru.
Большунов собрал самое большое число наград среди российских спортсменов. Кроме бронзы, которую он получил в заключительном марафоне ЧМ, на его счету победа в скиатлоне, второе место в эстафете, третье - в командном спринте.
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