Большунов расплакался из-за бронзы в марафоне на ЧМ

Большунов пришел к финишу третьим. Его опередили норвежцы Йоханнес Клебо, который завоевал золото, и Эмиль Иверсен. Большунову досталось третье место из-за досадного инцидента. При столкновении с Клебо он на финишной прямой сломал палку.

По итогам чемпионата мира у россиян пять медалей: одна золотая, две серебряные и две бронзовые, отмечает Lenta.ru.

Большунов собрал самое большое число наград среди российских спортсменов. Кроме бронзы, которую он получил в заключительном марафоне ЧМ, на его счету победа в скиатлоне, второе место в эстафете, третье - в командном спринте.

