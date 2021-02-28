Российские лыжники Большунов и Ретивых стали бронзовыми призерами в командном спринте на ЧМ

Лыжники Александр Большунов и Глеб Ретивых, которые представляли сборную России, завоевали бронзу в мужском командном спринте на чемпионате мира по лыжным видам спорта в немецком Оберстдорфе.

Лыжник Большунов победил в скиатлоне на чемпионате мира

Россияне прошли дистанцию за 15 минут 3,83 секунды (+2,09 секунды к победному результату сборной Норвегии). На втором месте финны (+1,68 секунды), сообщает «Интерфакс».

Бронза стала второй медалью российской команды. Накануне Большунов завоевал золото в скиатлоне и впервые стал чемпионом мира.

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Фото: fis-ski.com
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