Российские лыжники Большунов и Ретивых стали бронзовыми призерами в командном спринте на ЧМ
Лыжники Александр Большунов и Глеб Ретивых, которые представляли сборную России, завоевали бронзу в мужском командном спринте на чемпионате мира по лыжным видам спорта в немецком Оберстдорфе.
Россияне прошли дистанцию за 15 минут 3,83 секунды (+2,09 секунды к победному результату сборной Норвегии). На втором месте финны (+1,68 секунды), сообщает «Интерфакс».
Бронза стала второй медалью российской команды. Накануне Большунов завоевал золото в скиатлоне и впервые стал чемпионом мира.
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