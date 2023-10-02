«Большиой удар»: Экс-тренер сборной России оценил проигрыш «Спартака»

Отвечая на вопрос о будущем главного тренера «красно-белых» Гильермо Абаскаля он ответил, что предугадать действия руководства столичного клуба невозможно.

«Может ли руководство «Спартака» задуматься об увольнении Абаскаля? Это не мои функции, я не знаю, кто чего может... Если это всех устраивает, то всё останется как есть», — заключил Игнатьев.

Ранее самарский футбольный клуб «Крылья Советов» со счётом 4:0 разгромил московский «Спартак» в матче десятого тура Российской премьер-лиги (РПЛ), сообщает Telegram-канал «Радиоточка НСН».

