«Большиой удар»: Экс-тренер сборной России оценил проигрыш «Спартака»
Бывший главный тренер сборной России Борис Игнатьев заявил, что крупное поражение от самарских «Крыльев Советов» является большим ударом по амбициям московского «Спартака», сообщает Газета.Ru.
Отвечая на вопрос о будущем главного тренера «красно-белых» Гильермо Абаскаля он ответил, что предугадать действия руководства столичного клуба невозможно.
«Может ли руководство «Спартака» задуматься об увольнении Абаскаля? Это не мои функции, я не знаю, кто чего может... Если это всех устраивает, то всё останется как есть», — заключил Игнатьев.
Ранее самарский футбольный клуб «Крылья Советов» со счётом 4:0 разгромил московский «Спартак» в матче десятого тура Российской премьер-лиги (РПЛ), сообщает Telegram-канал «Радиоточка НСН».
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