Общее имущество в доме заканчивается до первой запорной арматуры – все что далее, является ответственностью жильца квартиры. Об этом НСН рассказала депутат Госдумы зампредседателя комитета Госдумы по строительству и ЖКХ Светлана Разворотнева.

Управляющая компания (УК) обязана бесплатно менять радиаторы отопления в квартирах жильцов, если они не имеют кранов или вентилей, поскольку такие приборы считаются частью общедомовой системы отопления, рассказал депутат Госдумы Дмитрий Свищев. Его слова приводят РИА Новости. Разворотнева раскрыла, замена каких элементов внутри квартиры относится к зоне ответственности управляющей компании, а за какие ответственен собственник.

«Общее имущество заканчивается до первой запорной арматуры. Это касается стояков, системы водоснабжения, теплоснабжения, водоотведения. Стояки до крана, который у вас запирает газовые трубы, — это общее имущество, и ответственность за его содержание лежит на управляющей компании. Всё, что после крана, — это личное имущество. Но чаще всего УК рассматривают это как единую систему теплоснабжения», — пояснила она.