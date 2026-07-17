Разворотнева раскрыла, когда ремонт из-за протечки в квартире должна делать УК
Светлана Разворотнева заявила НСН, что в случае протечки в доме обязательно надо вызвать аварийно-диспетчерскую службу и составить акт.
Общее имущество в доме заканчивается до первой запорной арматуры – все что далее, является ответственностью жильца квартиры. Об этом НСН рассказала депутат Госдумы зампредседателя комитета Госдумы по строительству и ЖКХ Светлана Разворотнева.
Управляющая компания (УК) обязана бесплатно менять радиаторы отопления в квартирах жильцов, если они не имеют кранов или вентилей, поскольку такие приборы считаются частью общедомовой системы отопления, рассказал депутат Госдумы Дмитрий Свищев. Его слова приводят РИА Новости. Разворотнева раскрыла, замена каких элементов внутри квартиры относится к зоне ответственности управляющей компании, а за какие ответственен собственник.
«Общее имущество заканчивается до первой запорной арматуры. Это касается стояков, системы водоснабжения, теплоснабжения, водоотведения. Стояки до крана, который у вас запирает газовые трубы, — это общее имущество, и ответственность за его содержание лежит на управляющей компании. Всё, что после крана, — это личное имущество. Но чаще всего УК рассматривают это как единую систему теплоснабжения», — пояснила она.
Также Разворотнева раскрыла, каким должен быть алгоритм действий при протечке в квартире и кто должен возмещать ущерб, если пострадало имущество соседей.
«Если у вас есть какая-то протечка, нужно всегда обращаться в аварийно-диспетчерскую службу. Должен быть составлен акт, в соответствии с которым будет указан виновный. Если протечка произошла на общем имуществе, то ответственность за устранение ущерба несет УК. Если это все произошло после запорной арматуры внутри вашей квартиры — это ваша ответственность. Если результаты акта не устраивают, можно привлекать независимых экспертов, обращаться в суд. Для этого надо отправить запорную арматуру на экспертизу и доказать, что она в негодном состоянии. Самому это делать нельзя, потому что вас обвинят в самовольном демонтаже», — раскрыла она.
Ранее лидер партии «Справедливая Россия» Сергей Миронов заявил НСН, что УК не имеют права погашать штрафы за халатность за счет средств жильцов, а при выявлении таких фактов собственникам следует обращаться в прокуратуру, передает Telegram-канал «Радиоточка НСН».
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