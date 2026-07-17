От одежды до игрушек: Как не допустить опасные детские товары в Россию

Ирина Волынец заявила НСН, что именно недобросовестные поставщики виновны в том, что опасная детская продукция поступает в Россию, но маркетплейсы тоже могут осуществлять контроль.

Маркетплейсы должны не пропускать на свои площадки зарубежные детские товары без соответствующих маркировок и документов, к тому же нужно усилить контроль за поставщиками. Об этом НСН рассказала председатель Национального родительского комитета Ирина Волынец.

Общественная потребительская инициатива (ОПИ) и Ассоциация предприятий индустрии детских товаров (АИДТ) попросили власти ужесточить контроль за продажей детских товаров на маркетплейсах, пишет «Коммерсант». Организация попросила ограничить в России доступ к китайской платформе Poizon из-за распространения небезопасных детских товаров. Среди них — изделия для новорожденных, обувь для детей ясельного возраста. Волынец раскрыла, как должен регулироваться этот вопрос.

«У нас есть действующее законодательство, которое достаточно жестко регулирует эту сферу, и есть государственные нормативы, которые должны соблюдаться. Здесь нужно усилить контроль за недобросовестными поставщиками именно они отвечают за качество продукции. Здесь уже задача государства не допустить на нашу территорию ненадлежащую продукцию. Если наши граждане имеют возможность заказать вещи с зарубежных маркетплейсов, то те же самые пункты выдачи заказов отвечают за их доставку на территорию России и за вручение. Получается, что если нет промежуточного звена, которое обеспечивает безопасность, то все, что угодно, может прийти, куда угодно», — отметила она.

Также она рассказала, какую роль в администрировании зарубежных товаров должен играть российский маркетплейс.

«У маркетплейса вряд ли есть полномочия и возможность, чтобы проконтролировать каждый товар, который приходит в Россию. Однако они должны контролировать наличие всех необходимых документов. То есть если какие-то товары прошли через границу, не имея соответствующих контролирующих отметок, значит маркетплейс не должен допускать выдачу этого товара и вообще поставки через свою сеть», — объяснила она.

По словам собеседницы НСН, существует проблема не только подделок детских товаров, но и просто продукции плохого качества.

«Товары ненадлежащего качества это не всегда подделка. Подделывают либо какие-то уже известные бренды, к которым есть доверие, либо неизвестные бренды, но массового использования. Это одежда, обувь, какие-то предметы статуса. А то, что широкого потребления, это могут быть и товары для новорожденных, и для мам, и какие-то игры. Очень много игрушек известных брендов подделывается», — подытожила она.

Ранее генеральный директор «Гулливер Групп» Наталья Рыжкова заявила НСН, что рынок детской одежды в России переживает непростые времена: с одной стороны — растущий запрос родителей на безопасные и качественные вещи, с другой — жёсткая конкуренция с импортными товарами, которые нередко выигрывают за счёт более низкой цены.

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ФОТО: РИА Новости
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