Маркетплейсы должны не пропускать на свои площадки зарубежные детские товары без соответствующих маркировок и документов, к тому же нужно усилить контроль за поставщиками. Об этом НСН рассказала председатель Национального родительского комитета Ирина Волынец.

Общественная потребительская инициатива (ОПИ) и Ассоциация предприятий индустрии детских товаров (АИДТ) попросили власти ужесточить контроль за продажей детских товаров на маркетплейсах, пишет «Коммерсант». Организация попросила ограничить в России доступ к китайской платформе Poizon из-за распространения небезопасных детских товаров. Среди них — изделия для новорожденных, обувь для детей ясельного возраста. Волынец раскрыла, как должен регулироваться этот вопрос.

«У нас есть действующее законодательство, которое достаточно жестко регулирует эту сферу, и есть государственные нормативы, которые должны соблюдаться. Здесь нужно усилить контроль за недобросовестными поставщиками — именно они отвечают за качество продукции. Здесь уже задача государства не допустить на нашу территорию ненадлежащую продукцию. Если наши граждане имеют возможность заказать вещи с зарубежных маркетплейсов, то те же самые пункты выдачи заказов отвечают за их доставку на территорию России и за вручение. Получается, что если нет промежуточного звена, которое обеспечивает безопасность, то все, что угодно, может прийти, куда угодно», — отметила она.

Также она рассказала, какую роль в администрировании зарубежных товаров должен играть российский маркетплейс.

«У маркетплейса вряд ли есть полномочия и возможность, чтобы проконтролировать каждый товар, который приходит в Россию. Однако они должны контролировать наличие всех необходимых документов. То есть если какие-то товары прошли через границу, не имея соответствующих контролирующих отметок, значит маркетплейс не должен допускать выдачу этого товара и вообще поставки через свою сеть», — объяснила она.

По словам собеседницы НСН, существует проблема не только подделок детских товаров, но и просто продукции плохого качества.

«Товары ненадлежащего качества — это не всегда подделка. Подделывают либо какие-то уже известные бренды, к которым есть доверие, либо неизвестные бренды, но массового использования. Это одежда, обувь, какие-то предметы статуса. А то, что широкого потребления, это могут быть и товары для новорожденных, и для мам, и какие-то игры. Очень много игрушек известных брендов подделывается», — подытожила она.

Ранее генеральный директор «Гулливер Групп» Наталья Рыжкова заявила НСН, что рынок детской одежды в России переживает непростые времена: с одной стороны — растущий запрос родителей на безопасные и качественные вещи, с другой — жёсткая конкуренция с импортными товарами, которые нередко выигрывают за счёт более низкой цены.

