В Анапе 89 пляжей получили разрешение на открытие сезона

Повреждение железной дороги обнаружено в Воронежской области Совфед одобрил изменения в закон, направленный на поддержку «Почты России» Штормовое предупреждение продлили в Краснодарском крае В Роспотребнадзоре опровергли сообщения о появлении в России «наноклещей» Астрономы обнаружили планету, на которой может быть атмосфера