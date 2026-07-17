В Анапе 89 пляжей получили разрешение на открытие сезона
Разрешение на открытие пляжного сезона получили более 80 пляжей Анапы. Об этом сообщает правительство России.
По данным кабмина, на пострадавших от мазута пляжах проводится отсыпка дополнительного слоя чистого песка.
«Работа находится на контроле Роспотребнадзора. Уже получили все разрешительные документы 89 пляжей», - подчеркнули в правительстве.
При этом 12 пляжей проходят необходимую экспертизу, пишет RT.
Ранее вице-премьер Виталий Савельев рассказал, что в Анапе продолжают работы по ликвидации последствий разлива нефтепродуктов. Разрешительные документы были выданы 75 пляжам.
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