В Анапе 89 пляжей получили разрешение на открытие сезона

Разрешение на открытие пляжного сезона получили более 80 пляжей Анапы. Об этом сообщает правительство России.

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По данным кабмина, на пострадавших от мазута пляжах проводится отсыпка дополнительного слоя чистого песка.

«Работа находится на контроле Роспотребнадзора. Уже получили все разрешительные документы 89 пляжей», - подчеркнули в правительстве.

При этом 12 пляжей проходят необходимую экспертизу, пишет RT.

Ранее вице-премьер Виталий Савельев рассказал, что в Анапе продолжают работы по ликвидации последствий разлива нефтепродуктов. Разрешительные документы были выданы 75 пляжам.

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ФОТО: РИА Новости / Виталий Тимкив
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