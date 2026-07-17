В Эстонии демонтировали братскую могилу советских солдат

По данным из открытых источников, захоронение было образовано в 1973 году в результате перезахоронения останков солдат Красной армии. В братской могиле похоронено 795 военнослужащих.

Как отметили в посольстве, эстонская сторона без какой-либо огласки демонтировала памятник на месте захоронения. Судьба монумента, который до конца 2024 года числился в Эстонском регистре памятников старины, неизвестна.

«Расцениваем произошедшее как очередной акт государственного вандализма и требуем предоставить информацию об эксгумации останков красноармейцев и месте их возможного перезахоронения», - указали в дипмиссии.



Ранее МИД РФ выразил протест временной поверенной в делах Литвы Йоланте Тубайте из-за планов Вильнюса по ликвидации захоронения советских солдат и офицеров, погибших в боях за освобождение страны от фашистских захватчиков, в городе Вевисе.

