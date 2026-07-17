СМИ: В Турции не выявили признаков подготовки покушения на Трампа
Спецслужбы Турции не выявили признаков подготовки покушения на президента США Дональда Трампа в ходе его визита в Анкару на саммит НАТО. Об этом пишет Axios, ссылаясь на источники.
Ранее СМИ сообщили, что спецслужбы Израиля якобы получили данные о подготовке Ираном покушения на главу Белого дома.
По данным портала, турецкие спецслужбы после проверки всех обстоятельств пришли к выводу, что подготовка к покушению на политика не велась. Вместе с тем американские силовики на фоне происходящего приняли дополнительные меры безопасности для охраны Трампа. В частности, был заменен самолет президента, на котором он вылетал из Турции.
Подписывайтесь на НСН: Новости | Дзен | VK | Telegram | Max
Горячие новости
- Разворотнева раскрыла, когда ремонт из-за протечки в квартире должна делать УК
- В Кремле отвергли обвинения во вмешательстве в выборы в США
- СМИ: В Турции не выявили признаков подготовки покушения на Трампа
- Башенный план: Россиян предупредили о росте цен на «вторичку»
- В Анапе 89 пляжей получили разрешение на открытие сезона
- В Эстонии демонтировали братскую могилу советских солдат
- «Болею за Месси!»: Непомнящий назвал своего фаворита финала ЧМ-2026
- От одежды до игрушек: Как не допустить опасные детские товары в Россию
- Греф: ИИ будет влиять на продолжительность жизни человека
- Музаев: Школы перейдут на новые единые учебники по всем предметам