СМИ: В Турции не выявили признаков подготовки покушения на Трампа

Ранее СМИ сообщили, что спецслужбы Израиля якобы получили данные о подготовке Ираном покушения на главу Белого дома.

По данным портала, турецкие спецслужбы после проверки всех обстоятельств пришли к выводу, что подготовка к покушению на политика не велась. Вместе с тем американские силовики на фоне происходящего приняли дополнительные меры безопасности для охраны Трампа. В частности, был заменен самолет президента, на котором он вылетал из Турции.

