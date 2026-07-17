СМИ: В Турции не выявили признаков подготовки покушения на Трампа

Спецслужбы Турции не выявили признаков подготовки покушения на президента США Дональда Трампа в ходе его визита в Анкару на саммит НАТО. Об этом пишет Axios, ссылаясь на источники.

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Ранее СМИ сообщили, что спецслужбы Израиля якобы получили данные о подготовке Ираном покушения на главу Белого дома.

По данным портала, турецкие спецслужбы после проверки всех обстоятельств пришли к выводу, что подготовка к покушению на политика не велась. Вместе с тем американские силовики на фоне происходящего приняли дополнительные меры безопасности для охраны Трампа. В частности, был заменен самолет президента, на котором он вылетал из Турции.

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ФОТО: AP / ТАСС
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