За счет понижения ключевой ставки россияне начнут чаще брать ипотеку и инвестировать во вторичное жилье, а новостройкам ждать повышения спроса не стоит, рассказала НСН вице-президент Международной академии ипотеки и недвижимости Ирина Радченко.



Цены на новостройки в России замедлили рост. Они дорожают в среднем на 0,45-0,48% в мае-июне 2026. Однако в Москве показатель составил +4,9%, в Подмосковье +5,7%, в Санкт-Петербурге +6,6%, в Ленинградской области +7,9%. Об этом сообщает «Российская газета». Радченко не увидела в ситуации ничего странного.

«У нас две трети городов России не видели башенных кранов еще со времен Советского Союза. Все строительство основное идет в Московской, Ленинградской, Нижегородской области, Краснодарском крае и Татарстане. Тут всегда есть спрос и рост. На новостройки не будет никакого прироста, потому что они неконкурентоспособны без льготных программ. А они не будут расширяться при том бюджете, который у нас сейчас. Вторичка же будет пользоваться популярностью по мере снижения ключевой ставки, так как россияне смогут чаще брать ипотеку, поэтому цены на нее будут расти», — подчеркнула она.

Ранее заместитель председателя комитета Госдумы по экономической политике Артем Кирьянов объяснил в пресс-центре НСН, почему в России выросли цены на жилье.

