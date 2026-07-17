Греф: ИИ будет влиять на продолжительность жизни человека

Искусственный интеллект станет одним из основных факторов роста продолжительности жизни человека. Об этом заявил глава Сбербанка Герман Греф, передает ТАСС.

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Как отметил банкир, здравоохранение - одна из важнейших отраслей, подвергающаяся колоссальному изменению.

«Я думаю, что мы увидим очень сильное влияние искусственного интеллекта на показатель продолжительности здоровой жизни человека», — заявил Греф.

По его словам, уже сегодня можно наблюдать, как ИИ создает приложения без участия человека, и скорость решения подобных задач «просто поражает».

Ранее Герман Греф заявил, что ИИ сможет заменить людей самых неквалифицированных профессий в ближайшем будущем.

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ФОТО: НСН / Светлана Ключкина
ТЕГИ:Искусственный ИнтеллектГерман Греф

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