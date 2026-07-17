Ранее американский президент Дональд Трамп сообщил, что «противники США», включая Россию, якобы обладают возможностями для компрометации избирательной инфраструктуры Штатов. По его словам, стране был нанесен огромный ущерб в результате иностранного вмешательства в процедуры отбора.

«Россия никоим образом не оказывала влияния на выборы Соединенных Штатов», — подчеркнул представитель Кремля.

Как отметил Песков, Москва никогда не вмешивалась в чужие внутренние дела и рассчитывает на отсутствие попыток вмешиваться во внутренние дела России.

