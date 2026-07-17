В Кремле отвергли обвинения во вмешательстве в выборы в США
Россия решительно отвергает обвинения во вмешательстве в избирательные процессы в США. Об этом заявил пресс-секретарь российского лидера Дмитрий Песков, пишет RT.
Ранее американский президент Дональд Трамп сообщил, что «противники США», включая Россию, якобы обладают возможностями для компрометации избирательной инфраструктуры Штатов. По его словам, стране был нанесен огромный ущерб в результате иностранного вмешательства в процедуры отбора.
«Россия никоим образом не оказывала влияния на выборы Соединенных Штатов», — подчеркнул представитель Кремля.
Как отметил Песков, Москва никогда не вмешивалась в чужие внутренние дела и рассчитывает на отсутствие попыток вмешиваться во внутренние дела России.
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