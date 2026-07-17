В ЕГЭ по химии и физике добавят практическую часть

Практическая часть появится в Едином государственном экзамене по физике и химии через несколько лет. Об этом рассказал глава Рособрнадзора Анзор Музаев, передает РИА Новости.

По его словам, в следующем учебном году в ряде регионов и школ планируют провести апробации соответствующих моделей.

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«И после такого массового обсуждения мы еще через несколько лет, надо посмотреть инфраструктуру регионов, мы перейдем к тому, что в этих двух предметах... появится практическая часть», — подчеркнул Музаев.

Глава Рособрнадзора назвал появление практической части важным нововведением, которое нацелено на формирование практических навыков и знаний у школьников и удовлетворение запроса университетов.

Ранее зампредседателя правительства Дмитрий Чернышенко сообщил, что ЕГЭ по физике станет обязательным испытанием для поступления на 39 специальностей.

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ФОТО: РИА Новости / Рамиль Ситдиков
ТЕГИ:ЕГЭРособрнадзор

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