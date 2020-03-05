Болельщики устроили массовую потасовку во время матча «Ахмат»-«Зенит»

Болельщики «Зенита» и «Ахмата» подрались в ходе матча 1/4 финала Кубка России по футболу. Инцидент произошел накануне в конце второго тайма после того, как фанаты петербургской команды решили оголить свои торсы, пишет «Газета.ру».

После поражения тренер ЦСКА отказался пожать руку наставнику «Спартака»

Это вызвало негативную реакцию со стороны местных болельщиков, которые восприняли такие действия как неуважение, сообщили в пресс-службе сине-бело-голубых. В результате болельщики «Ахмата» массово выбежали на дорожки к гостевой трибуне. РИА ФАН опубликовало видео потасовки. Сообщается, что никто не пострадал в результате конфликта. Успокаивать футбольных фанатов пришлось службе безопасности «Ахмат Арены».

Матч завершился со счетом 2:1 в пользу «Зенита».


Подписывайтесь на НСН: Яндекс Новости | Яндекс Дзен | Google News

ФОТО: РИА Новости/Магомед Чабаев
ТЕГИ:ГрозныйБолельщики