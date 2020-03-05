Болельщики устроили массовую потасовку во время матча «Ахмат»-«Зенит»
Болельщики «Зенита» и «Ахмата» подрались в ходе матча 1/4 финала Кубка России по футболу. Инцидент произошел накануне в конце второго тайма после того, как фанаты петербургской команды решили оголить свои торсы, пишет «Газета.ру».
Это вызвало негативную реакцию со стороны местных болельщиков, которые восприняли такие действия как неуважение, сообщили в пресс-службе сине-бело-голубых. В результате болельщики «Ахмата» массово выбежали на дорожки к гостевой трибуне. РИА ФАН опубликовало видео потасовки. Сообщается, что никто не пострадал в результате конфликта. Успокаивать футбольных фанатов пришлось службе безопасности «Ахмат Арены».
Матч завершился со счетом 2:1 в пользу «Зенита».
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