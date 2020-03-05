После поражения тренер ЦСКА отказался пожать руку наставнику «Спартака»

«Спартак» обыграл ЦСКА в 1/4 финала Кубка России со счётом 3:2 и вышел в полуфинал. К 14-й минуте красно-белые уже вели в два мяча, которые были заброшены в ворота соперника Зелимханом Бакаевым и Эсекьелем Понсе. До конца первого тайма армейцы отыгрались — голы на свой счет записали Игорь Дивеев и Ильзат Ахметов, пишет «Газета.ру».

Второй тайм голами не отметился. Несмотря на удаление Понсе, победу «Спартак» на 107-й минуте одержал благодаря голу Йордана Ларссона.



В полуфинале команда Доменико Тедеско встретится с петербургским «Зенитом», сообщает RT.

После поражения от «Спартака» главный тренер московского ЦСКА Виктор Гончаренко отказался пожать руку Доменико Тедеско. После финального свистка немецкий наставник подошел к белорусскому специалисту, протянув ему руку, однако в ответ руки не получил, пишет «Свободная пресса». Гончаренко затем оттолкнул Тедеско.



