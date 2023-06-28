СМИ: Месси сыграл в аргентинском сериале Los Protectores

По данным издания, 36-летний нападающий появился в первой серии второго сезона. Уточняется, что Месси сыграл самого себя.

Проект Los Protectores посвящён трём футбольным агентам, которые решили объединиться ради спасения своей карьеры. Согласно сценарию, они приезжают к Месси в Париж и предлагают ему принять участие в проекте по поддержке молодых игроков.

«Месси действительно удивил всех нас не только своими человеческими качествами, но и актёрской игрой», - рассказал актёр Андрес Парра, сыгравший в Los Protectores одного из агентов.

Ранее портал Goal опубликовал свой список претендентов на приз лучшему футболисту мира «Золотой мяч», поставив на первое место Лионеля Месси, сообщает Telegram-канал «Радиоточка НСН».

