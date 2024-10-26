Игрок ФК «Сибирь» получил перелом челюсти в драке с одноклубником
Игрок новосибирского футбольного клуба «Сибирь» Константин Попов получил травмы после конфликта с одноклубником Сергеем Нарылковым. Об этом заявила адвокат пострадавшего Надежда Вешнякова в эфире «МАТЧ ПРЕМЬЕР».
Ранее местные СМИ сообщили, что капитан «Сибири» 37-летний Нарылков избил 22-летнего полузащитника Попова после стычки на тренировке.
По словам адвоката, у пострадавшего диагностировали двусторонний перелом нижней челюсти в области мыщелкового отростка слева и тела в области клыка справа. В этом месте спортсмену установили пластину.
«Был тренировочный процесс, в котором Константин, делая упражнение, задел капитана команды. После этого капитан ответил ему ударом, их разняли. Затем капитан отошел... буквально на пару минут, а потом уже целенаправленно прибежал и ударил его кулаком в левую щеку... Это были целенаправленные умышленные действия», — рассказала Вешнякова, говоря о подробностях случившегося.
Врач оказал Попову первую помощь, игрок продолжил тренировку, при этом футболист чувствовал головокружение и легкую тошноту. После занятий он отправился в стоматологию, где рентген показал наличие перелома. Попов уехал для прохождения лечения в Санкт-Петербург.
«Со стороны Константина оскорблений или удара Нарылкова не было. Это был первый конфликт между ними. Человек просто не смог справиться со своими эмоциями», — заявила Вешнякова.
Адвокат добавила, что команда и тренер после ЧП связались с пострадавшим игроком, при этом звонков или извинений со стороны капитана не последовало.
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