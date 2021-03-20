На Олимпиаду в Токио иностранных болельщиков не пустят

«В настоящее время Япония не позволяет иностранцам въезжать в страну. Им разрешат, как только ситуация улучшится. Я не думаю, что ситуация быстро улучшится до такой степени, что мы сможем их принять», — цитирует генерального директора оргкомитета Олимпиады Тоширо Муто Газета.ru.

Организаторы считают, что решение позволит улучшить безопасность всех участников Игр и жителей Японии, отмечает «МИР24».

В МОКе заявили, что зарубежным болельщикам вернут деньги за купленные билеты. По данным агентства Reuters, организаторам Олимпиады и Паралимпиады в Токио придётся возвращать средства за 630 тысяч билетов.

Напомним, Олимпиада в Токио была запланирована на 2020 год, а затем перенесена на фоне пандемии коронавируса. Игры должны пройти с 23 июля по 8 августа 2021 года.

