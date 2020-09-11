Более 3 тысяч человек обеспечат порядок на матчах седьмого тура РПЛ в Москве

Безопасность на футбольных матчах седьмого тура российской Премьер-лиги (РПЛ) обеспечат более 3 тысяч человек. Об этом заявили в столичном Департаменте региональной безопасности и противодействия коррупции.

Напомним, в предстоящее воскресенье, 13 сентября, в Москве пройдут два матча седьмого тура сезона 2020/2021 РПЛ. На стадионе «ВЭБ Арена» состоится столичное дерби ЦСКА-«Спартак», а московское «Динамо» на своем домашнем стадионе примет казанский «Рубин».