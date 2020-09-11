Более 3 тысяч человек обеспечат порядок на матчах седьмого тура РПЛ в Москве

Безопасность на футбольных матчах седьмого тура российской Премьер-лиги (РПЛ) обеспечат более 3 тысяч человек. Об этом заявили в столичном Департаменте региональной безопасности и противодействия коррупции.

Напомним, в предстоящее воскресенье, 13 сентября, в Москве пройдут два матча седьмого тура сезона 2020/2021 РПЛ. На стадионе «ВЭБ Арена» состоится столичное дерби ЦСКА-«Спартак», а московское «Динамо» на своем домашнем стадионе примет казанский «Рубин».

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Между тем, на прошлой неделе сборная России по футболу обыграла команду Сербии в матче первого тура группы 3 Лиги наций. Матч завершился со счетом 3:1 в пользу россиян.

Первый тайм прошел без голов. Во втором счет игры на 48-й минуте открыл Артем Дзюба, реализовав пенальти. На 69-й минуте отрыв увеличил Вячеслав Караваев с передачи Романа Зобнина. Единственный гол со стороны сербов забил Александр Митрович. На 81-й минуте Дзюба увеличил отрыв, направив еще один мяч в ворота соперников.

Встреча прошла в Москве на стадионе "Динамо".

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ФОТО: pixabay.com
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