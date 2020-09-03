Футболист: решение РФС не повлияет на место«Ротора» и «Спартака» в общей таблице

«Это решение уже оспорить нельзя. Поздно махать кулаками. Уж больно много наши судьи ошибаются! До этого "Спартаку" дали два пенальти, команда опустилась в таблице, люди возмущены до предела. Я не понимаю такого! Хотелось бы, чтобы на это обратили внимание. Нужно исключить ошибки, которые при этом непонятно трактуются», - возмутился он.

Как сообщалось ранее, московский «Спартак» сумел в гостях победить «Ротор» из Волгограда в матче пятого тура Российской премьер-лиги. Единственный и победный мяч был забит на 54-й минуте с 11-метрового. Пенальти реализовал Зелимхан Бакаев.

В новом сезоне РПЛ «красно-белые» пока не проигрывали. Москвичи трижды побеждали и два раза свели встречи к ничьей. В отличие от «Спартака», волгоградцы потерпели третье подряд и четвёртое в целом фиаско. На сегодня в их активе всего одна ничья. По итогам прошлого сезона «Ротор» вернулся в премьер-лигу после долгого перерыва.

