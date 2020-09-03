Футболист: решение РФС не повлияет на место«Ротора» и «Спартака» в общей таблице
Александр Плошник в эфире НСН прокомментировал решение комиссии РФС о незаслуженном пенальти.
В минувшую пятницу состоялось заседание Экспертно-судейской комиссии при президенте РФС, где рассмотрели эпизод матча 5-го тура Тинькофф РПЛ между «Ротором» и «Спартаком» (0:1). Тогда на 53-й минуте матча главный арбитр Алексей Сухов назначил пенальти в ворота волгоградцев за фол на Александре Соболеве, это решение было признано неверным.
Лучший бомбардир и рекордсмен «Кубани» по количеству проведенных матчей Александр Плошник в эфире НСН заявил, что решение комиссии не повлияет на место команд в общей таблице.
«Это решение уже оспорить нельзя. Поздно махать кулаками. Уж больно много наши судьи ошибаются! До этого "Спартаку" дали два пенальти, команда опустилась в таблице, люди возмущены до предела. Я не понимаю такого! Хотелось бы, чтобы на это обратили внимание. Нужно исключить ошибки, которые при этом непонятно трактуются», - возмутился он.
Как сообщалось ранее, московский «Спартак» сумел в гостях победить «Ротор» из Волгограда в матче пятого тура Российской премьер-лиги. Единственный и победный мяч был забит на 54-й минуте с 11-метрового. Пенальти реализовал Зелимхан Бакаев.
В новом сезоне РПЛ «красно-белые» пока не проигрывали. Москвичи трижды побеждали и два раза свели встречи к ничьей. В отличие от «Спартака», волгоградцы потерпели третье подряд и четвёртое в целом фиаско. На сегодня в их активе всего одна ничья. По итогам прошлого сезона «Ротор» вернулся в премьер-лигу после долгого перерыва.
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