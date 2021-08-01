Боксер Замковой принес России бронзу

Россиянин победил в поединке чемпиона Олимпийских игр 2012 года из Кубы Роньеля Иглесиаса Сотолонго.

Ранее, в четвертьфинале олимпийского турнира судьи единогласно присвоили россиянину победу в бою с бойцом из Грузии Эскерханом Мадиевым.

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