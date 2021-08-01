Боксер Замковой принес России бронзу
Российский боксер Андрей Замковой завоевал бронзовую медаль в весовой категории до 69 кг на Олимпийских играх-2020 в Токио.
Россиянин победил в поединке чемпиона Олимпийских игр 2012 года из Кубы Роньеля Иглесиаса Сотолонго.
Ранее, в четвертьфинале олимпийского турнира судьи единогласно присвоили россиянину победу в бою с бойцом из Грузии Эскерханом Мадиевым.
Напомним, специальный корреспондент НСН Наталья Шатова следит за Олимпиадой в Токио с места событий. Слушайте ее выпуски, посвященные главному спортивному событию года, в эфире Нашего Радио, Rock Fm и Радио Jazz, а также читайте на сайте nsn.fm и в Telegram-канале «Радиоточка НСН».
Подписывайтесь на НСН: Я.Новости | Я.Дзен | Google News | Flipboard | Telegram
Горячие новости
Заразились
6,3 млн+22 804 / сут.
Умерли
159 тыс.+789 / сут.
Выздоровели
5,6 млн+17 271 / сут.
- Боксер Замковой принес России бронзу
- «Нафтогаз»: Украина не рассматривает импорт газа из России
- Путин побывал в монастыре на острове Коневец в Ладожском озере
- Более 100 лесных пожаров потушили в Турции
- В России выявили 22 804 новых инфицированных коронавирусом
- В Минтруда назвали причины отказа в выплатах на детей
- В Мосгордуме рассказали о возможности увековечить память Ясена Засурского
- МОК задумался над заявлением главы USADA в адрес российских спортсменов
- Глава ОКР прокомментировал неоправдавшиеся надежды на медали дзюдоистов и пловцов
- Более 7 млн россиян не могут выехать за границу из-за непогашенных долгов
Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru