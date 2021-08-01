Боксер Замковой принес России бронзу

Российский боксер Андрей Замковой завоевал бронзовую медаль в весовой категории до 69 кг на Олимпийских играх-2020 в Токио.

Боксер Хатаев выиграл бронзовую медаль на ОИ в Токио

Россиянин победил в поединке чемпиона Олимпийских игр 2012 года из Кубы Роньеля Иглесиаса Сотолонго.

Ранее, в четвертьфинале олимпийского турнира судьи единогласно присвоили россиянину победу в бою с бойцом из Грузии Эскерханом Мадиевым.

Напомним, специальный корреспондент НСН Наталья Шатова следит за Олимпиадой в Токио с места событий. Слушайте ее выпуски, посвященные главному спортивному событию года, в эфире Нашего Радио, Rock Fm и Радио Jazz, а также читайте на сайте nsn.fm и в Telegram-канале «Радиоточка НСН».




Подписывайтесь на НСН: Я.Новости | Я.Дзен | Google News | Flipboard | Telegram

ФОТО: pixabay.com
ТЕГИ:ТокиоОлимпиадаСпортРоссияБокс
Получайте свежие материалы на почту

Мы будем регулярно отправлять вам актуальные эксклюзивы и новости! Отписка доступна в письме

Горячие новости

Все новости

партнеры