Захарова возмутилась реакцией западных СМИ на участие россиян в Олимпиаде

Официальный представитель МИД России Мария Захарова назвала «настоящим беснованием» реакцию западных СМИ на участие российских спортсменов в Олимпиаде в Токио. По ее словам, в западных средствах массовой информации – настоящее «беснование» по поводу российского участия в Олимпиаде. Об этом сообщает РИА Новости.

«Их трясёт от всего: от медалей наших спортсменов, от их формы, от невозмутимой реакции команды на все козни и нападки, от народной поддержки нашей сборной, теперь ещё и от российской символики на майках журналистов!» - написала она в своем Telegram-канале.

Ранее Захарова назвала «мракобесием» эмодзи Twitter с беременным мужчиной.



