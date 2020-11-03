Бой Поветкина с Уайтом отложен из-за COVID-19 у россиянина
Российский боксёр Александр Поветкин сдал положительный тест на коронавирус. По этой причине его бой с британцем Диллианом Уайтом перенесён. Об этом рассказал промоутер Поветкина Александр Рябинский, пишет РИА Новости.
«Сейчас Саша находится в одной из московских клиник и занимается своим здоровьем. 21 ноября боя не будет», — цитирует Рябинского RT.
Напомним, запланированный бой Уайт — Поветкин должен стать матчем-реваншем. В первом поединке, который состоялся в августе, россиянин одержал победу нокаутом в пятом раунде, завоевав временный чемпионский пояс по версии WBC в супертяжелом весе.
Встреча, которая была перенесена из-за положительного теста на коронавирусную инфекцию у россиянина, должна была состояться 21 ноября.
К слову, ранее Александр Поветкин рассказал, как чувствует себя после нокаута от Энтони Джошуа. Российский боксёр сообщил, что с его здоровьем всё нормально.
«Со здоровьем всё нормально, мне только рассечение зашили. Был ли нокаут тяжёлым? Нет, всё нормально», - заявил российский спортсмен.
Напомним, Джошуа нокаутировал Поветкина в седьмом раунде боя за звание чемпиона мира по версиям WBA, WBO, IBF и IBO в тяжёлом весе. Ранее стало известно, что после тяжёлого нокаута российскому спортсмену потребовала кислородная маска.
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