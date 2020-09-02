СМИ: Реванш между Поветкиным и Уайтом состоится в ноябре
Второй боксёрский поединок между россиянином Александром Поветкиным и британцем Диллианом Уайтом запланирован на ноябрь. Об этом сообщает Boxing News 24 со ссылкой на промоутера Эдди Хирна.
По его словам, бой может пройти в Лондоне 14 или 21 ноября. Если Уайт не проведёт поединок в ноябре, то потом, возможно, придётся ждать до февраля, а это слишком долго, сказал Хирн.
Промоутер также отмечает, что команда Поветкина согласна на реванш, поскольку уверена в его повторной победе и заработает большие деньги.
Поветкин победил Уайта 22 августа и завоевал временный пояс WBC в тяжёлом весе. В четвёртом раунде 41-летний россиянин побывал в нокдауне, но сумел восстановиться и в пятом раунде отправил оппонента в нокаут.
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