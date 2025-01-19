Боец ММА Нурмагомедов сломал руку в поединке с Двалишвили
29-летний российский боец ММА, троюродный брат экс-чемпиона UFC Хабиба Нурмагомедова Умар Нурмагомедов сломал руку в поединке с грузинским спортсменом Мерабом Двалишвили. Об этом сообщает издание «Спорт-Экспресс».
Россиянин рассказал, что перестал наносить удары сопернику после третьего раунда, так как почувствовал, что сломал руку. Позже в соцсетях опубликовали снимок поврежденной конечности бойца.
Бой за титул чемпиона Абсолютного бойцовского чемпионата (UFC) в легчайшем весе состоялся в США в Лос-Анджелесе. Единогласным решением судей в поединке после пяти раундов одержал победу Двалишвили. Это поражение стало первым в карьере Умара Нурмагомедова. До этого у него была непрерывная серия из 18 побед.
При этом грузинский спортсмен Мераб Двалишвили впервые защитил титул UFC. Это 19-я победа в его карьере при четырех поражениях в смешанных единоборствах.
Ранее Telegram-канал «Радиоточка НСН» сообщил, что боец Арман Царукян из-за травмы вынужден был сняться с поединка против Ислама Махачева на турнире UFC.
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