Боец ММА Нурмагомедов сломал руку в поединке с Двалишвили

29-летний российский боец ММА, троюродный брат экс-чемпиона UFC Хабиба Нурмагомедова Умар Нурмагомедов сломал руку в поединке с грузинским спортсменом Мерабом Двалишвили. Об этом сообщает издание «Спорт-Экспресс».

Россиянин рассказал, что перестал наносить удары сопернику после третьего раунда, так как почувствовал, что сломал руку. Позже в соцсетях опубликовали снимок поврежденной конечности бойца.

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Бой за титул чемпиона Абсолютного бойцовского чемпионата (UFC) в легчайшем весе состоялся в США в Лос-Анджелесе. Единогласным решением судей в поединке после пяти раундов одержал победу Двалишвили. Это поражение стало первым в карьере Умара Нурмагомедова. До этого у него была непрерывная серия из 18 побед.

При этом грузинский спортсмен Мераб Двалишвили впервые защитил титул UFC. Это 19-я победа в его карьере при четырех поражениях в смешанных единоборствах.

Ранее Telegram-канал «Радиоточка НСН» сообщил, что боец Арман Царукян из-за травмы вынужден был сняться с поединка против Ислама Махачева на турнире UFC.

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ФОТО: РИА Новости / Нина Зотина
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