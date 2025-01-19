Боец ММА Нурмагомедов сломал руку в поединке с Двалишвили

Бой за титул чемпиона Абсолютного бойцовского чемпионата (UFC) в легчайшем весе состоялся в США в Лос-Анджелесе. Единогласным решением судей в поединке после пяти раундов одержал победу Двалишвили. Это поражение стало первым в карьере Умара Нурмагомедова. До этого у него была непрерывная серия из 18 побед.

При этом грузинский спортсмен Мераб Двалишвили впервые защитил титул UFC. Это 19-я победа в его карьере при четырех поражениях в смешанных единоборствах.

Ранее Telegram-канал «Радиоточка НСН» сообщил, что боец Арман Царукян из-за травмы вынужден был сняться с поединка против Ислама Махачева на турнире UFC.

