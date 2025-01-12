В США экс-чемпиона UFC Нурмагомедова сняли с самолета из-за спора со стюардессой

В США российского бойца смешанных единоборств, экс-чемпиона UFC Хабиба Нурмагомедова сняли с самолета после его спора с бортпроводницей. Об этом сообщает издание «Essentially Sports». Видео спора дагестанского спортсмена и стюардессы также появилось в Сети.

По данным источника, Нурмагомедов должен был лететь в Лос-Анджелес. Сообщается, что боец якобы занял место у аварийного выхода, поэтому во время инструктажа перед началом полета бортпроводница спросила у россиянина, будет ли он готов в случае аварийной ситуации помочь пассажирам. При этом, согласно информации издания, Хабиб не сразу смог внятно ответить на вопрос сотрудницы авиакомпании, поэтому бортпроводница насторожилась, а спортсмен начал спор.