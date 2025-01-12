В США экс-чемпиона UFC Нурмагомедова сняли с самолета из-за спора со стюардессой
В США российского бойца смешанных единоборств, экс-чемпиона UFC Хабиба Нурмагомедова сняли с самолета после его спора с бортпроводницей. Об этом сообщает издание «Essentially Sports». Видео спора дагестанского спортсмена и стюардессы также появилось в Сети.
По данным источника, Нурмагомедов должен был лететь в Лос-Анджелес. Сообщается, что боец якобы занял место у аварийного выхода, поэтому во время инструктажа перед началом полета бортпроводница спросила у россиянина, будет ли он готов в случае аварийной ситуации помочь пассажирам. При этом, согласно информации издания, Хабиб не сразу смог внятно ответить на вопрос сотрудницы авиакомпании, поэтому бортпроводница насторожилась, а спортсмен начал спор.
Отмечается, что после этого стюардесса попросила Нурмагомедова пересесть на другое место и предложила вызвать супервайзера. Россиянин попросил привести другого сотрудника, который после разговора с ним высадил бойца из самолета. Друзья Хабиба тоже покинули воздушное судно.
Ранее гендиректор Ассоциации гражданской авиации «Аэропорт», член Общественного совета при Ространснадзоре Виктор Горбачев в интервью НСН заявил, что авиакомпании предпочитают не замечать потенциальных авиадебоширов, поскольку не желают терпеть убытки.
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Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru