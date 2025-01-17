Царукян снялся с поединка с Махачевым из-за травмы
Армянский боец Арман Царукян вынужден был сняться с поединка против россиянина Ислама Махачева из-за травмы, сообщил глава UFC Дэйна Уайт. Этот бой должен был возглавить турнир UFC 311 в Лос-Анджелесе, запланированный на ночь с 19 января.
Царукян не явился на церемонию взвешивания 17 январяе. Новым соперником Махачева станет бразилец Ренато Мойкано.
Поединок должен был стать вторым между Махачевым и Царукяном. В первом бою, состоявшемся на UFC Fight Night в Санкт-Петербурге в апреле, победу одержал Махачев единогласным решением судей. Для Махачева это будет 27-й профессиональный бой, в котором он имеет 26 побед и одно поражение в 2015 году. Мойкано имеет в активе 20 побед и 5 поражений.
Помимо этого, на турнире в Лос-Анджелесе состоится бой между россиянином Умаром Нурмагомедовым и грузином Мерабом Двалишвили, передает «Радиоточка НСН».
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Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru