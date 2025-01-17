Царукян снялся с поединка с Махачевым из-за травмы

Поединок должен был стать вторым между Махачевым и Царукяном. В первом бою, состоявшемся на UFC Fight Night в Санкт-Петербурге в апреле, победу одержал Махачев единогласным решением судей. Для Махачева это будет 27-й профессиональный бой, в котором он имеет 26 побед и одно поражение в 2015 году. Мойкано имеет в активе 20 побед и 5 поражений.

Помимо этого, на турнире в Лос-Анджелесе состоится бой между россиянином Умаром Нурмагомедовым и грузином Мерабом Двалишвили, передает «Радиоточка НСН».

