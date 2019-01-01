Джефф Монсон устроился в подмосковное такси

Боец смешанных единоборств и подмосковный депутат Джефф Монсон стал таксистом. Правда, на один день. Как отмечает телеканал «360», на этот эксперимент Монсон решился для того, чтобы во время общения с пассажирами лучше понять Россию и узнать о пожеланиях жителей Подмосковья.

Он подчеркнул, что занимается обучением спортсменов и посещает официальные мероприятия, однако ему хотелось бы понять реальную жизнь россиян и их ежедневные заботы. А это, по словам Монсона, можно с лёгкость сделать в такси.

Проведя день за баранкой, борец смешанных единоборств признался, что за последние годы дороги Подмосковья стали лучше и теперь не уступают американским.

Добавим, Джефф Монсон признался, что этот эксперимент пришёлся ему по душе, и не исключил, что сядет за руль такси вновь.