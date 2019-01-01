Джефф Монсон устроился в подмосковное такси
Боец смешанных единоборств и подмосковный депутат Джефф Монсон стал таксистом. Правда, на один день. Как отмечает телеканал «360», на этот эксперимент Монсон решился для того, чтобы во время общения с пассажирами лучше понять Россию и узнать о пожеланиях жителей Подмосковья.
Он подчеркнул, что занимается обучением спортсменов и посещает официальные мероприятия, однако ему хотелось бы понять реальную жизнь россиян и их ежедневные заботы. А это, по словам Монсона, можно с лёгкость сделать в такси.
Проведя день за баранкой, борец смешанных единоборств признался, что за последние годы дороги Подмосковья стали лучше и теперь не уступают американским.
Добавим, Джефф Монсон признался, что этот эксперимент пришёлся ему по душе, и не исключил, что сядет за руль такси вновь.
Ранее НСН писала, что боец смешанных единоборств Джефф Монсон провел в Москве мастер-класс для юных спортсменов из самопровозглашенной Донецкой Народной Республики. Ребята приехали на неделю в российскую столицу из районов Донецка, которые попадают постоянно под обстрел украинских силовиков. Как сообщает РИА ФАН, в мастер-классе приняли участие 15 боксеров в возрасте от 9 до 14 лет. Причем многие из них уже ранее добились успеха на соревнованиях, даже международных.
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