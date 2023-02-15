Джефф Монсон сравнил Россию и США

По его словам, жизнь в Америке комфортнее с точки зрения материальных благ — в США у Монсона была машина, хороший дом, много денег. Он также отметил, что в Америке лучше развита инфраструктура, там более качественные дороги.

Однако, подчеркнул Монсон, хоть в США и есть хорошие люди, но сама страна «бездушна», чего, считает спортсмен, нельзя сказать о России. Здесь люди готовы поддержать друг друга, и это ему нравится.

Монсон добавил, что сейчас он отказывается от гражданства США. После завершения процедуры у него будет лишь российский паспорт.

Ранее Монсон на один день устроился работать таксистом. Свой эксперимент он объяснил желанием пообщаться с простыми людьми и лучше понять Россию. Об этом сообщило агентство НСН.

