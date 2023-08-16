«Блокбастер и фандом»: «Кинопоиск» покажет все матчи КХЛ

«Популярность хоккея среди нашей аудитории постоянно растёт. Мы смотрим на клубный сезон, как на блокбастер-сериал, сюжет которого развивается с каждым новым матчем. У клубов есть свои звёзды и фандом», - сказал директор по развитию спортивного направления «Яндекс Плюс» Сергей Бархударьян, которого цитирует официальный сайт КХЛ.

Ранее на «Кинопоиске» показывали все матчи третьего сезона футбольной Медиалиги с участием «Амкала», «2Drots» и других команд блогеров. Кроме того, в 2023 году на этой платформе показали сериал о панк-группе «Король и Шут», который хвалил в интервью НСН исполнительный директор Ассоциации музыкальной индустрии Дмитрий Коннов.

