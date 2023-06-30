СМИ: «Кинопоиск» станет соинвестором нового фильма Гая Ричи

По данным издания, стоимость сделки составляет по меньшей мере $10 млн. В сумму входят права на фильм для рынков Восточной Европы и инвестиции в производство картины.

Лента пока не имеет названия, однако известно, что в фильме примут участие Генри Кавилл, Джейк Джилленхол и Эйса Гонсалес. Оригинальный сценарий написал сам Гай Ричи, также режиссер выступит продюсером картины вместе с Айвеном Аткинсоном и Джоном Фридбергом из студии Black Bear International.

Согласно синопсису, новый фильм — комедийный боевик в фирменном стиле британца. Главными героями картины станут два специалиста по экстренной эвакуации, которым предстоит найти способ спасти высокопоставленную переговорщицу. Ожидается, что съемки остросюжетного кино начнутся уже летом в Испании.

Ранее «Кинопоиск» сообщил, что подписчикам сервиса станет доступен новый фильм Гая Ричи «Переводчик» с Джейком Джилленхолом в главной роли, напоминает RT.

